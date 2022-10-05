Украинские ракеты ударили по центру Херсона

Украина нанесла ракетный удар по гостинице в центре Херсона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 5 октября ракетами атаковали гостиницу в центре Херсона. Об этом сообщает Telegram-канал Службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Херсонской области. Информации о пострадавших пока нет.

«Ночью, 5 октября, ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской гостинице в центре города, ул. Белинского. Сейчас на месте прилета спасатели занимаются разбором конструкции поврежденного здания. Привлечены одна единица техники и 5 человек личного состава», — говорится в публикации ведомства.

Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска в регионе проводят перегруппировку, чтобы затем нанести контрудар по ВСУ.