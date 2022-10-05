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В Херсонской области заявили о готовящемся контрударе России

Замглавы Херсонщины Стремоусов заявил о перегруппировке российских войск для контрудара

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские войска в Херсонской области проводят перегруппировку, чтобы затем нанести контрудар по Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — сказал Стремоусов.

Накануне он сообщил об остановке продвижения ВСУ на Херсонском направлении. По его словам, российские части стоят на своих позициях.

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