В Херсонской области заявили о готовящемся контрударе России

Замглавы Херсонщины Стремоусов заявил о перегруппировке российских войск для контрудара

Российские войска в Херсонской области проводят перегруппировку, чтобы затем нанести контрудар по Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — сказал Стремоусов.

Накануне он сообщил об остановке продвижения ВСУ на Херсонском направлении. По его словам, российские части стоят на своих позициях.