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Российские военные в Кременной рассказали об отношении к мобилизованным

Военкор Лисицын: российские военные могли бы удержать Лиман при поддержке флангов

Фото: Александр Река / ТАСС

Командир 208-й роты Казачьего Полка с позывным Басмач, который сейчас находится в районе Кременной, рассказал об обороне Красного Лимана и подготовке резервных кадров на поле боя. Об этом в Telegram сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын.

По словам командира, российские военнослужащие «пахали на износ», чтобы удержать Красный Лиман. Басмач отметил, что город бы точно можно было удержать, если бы фланги союзных сил были защищены. При обороне Красного Лимана в день выпускали по 150-200 снарядов, вспоминает один из участников боевых действий. Подразделения по команде отошли в Кременную, где готовятся отбивать Лиман. Местные казаки поделились, что экипировку они приобретают за свой счет. Они также рассказали о позитивном отношении к мобилизованным и пообещали не бросать новобранцев.

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Сейчас новоприбывшие военные роют окопы в лесах, готовят позиции укрепления, чтобы «здесь остаться в живых и не впустить никого». Командир добавил, что в этом районе служат резервные казаки из Республики Саха, многие из них — бывшие шахтеры. Однако они нуждаются в дополнительных «плотных» учениях, считает Басмач.

Ранее военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично обстреливают город Кременная, в который стянуты союзные войска с краснолиманского направления. 1 октября Министерство обороны России сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы РФ и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. 2 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана Вооруженными силами Украины.

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Варвара Кошечкина
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