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Военкор описал ситуацию в Кременной после отхода из Красного Лимана

«Известия»: взрывы наблюдаются во всех районах Кременной в Луганской области

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично обстреливают город Кременная, в который стянуты союзные войска с краснолиманского направления. Об этом сообщает военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщал, что ВСУ приближаются к городу Кременная, куда перегруппировались ВС РФ после отхода из Красного Лимана. ВСУ заняли село Торское, которое находится примерно в 20 километрах от Кременной.

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По словам местного жителя, во всех районах Кременной наблюдаются взрывы. Описывая ситуацию в Луганской области, Зименкин сообщает о вероятном наступлении ВСУ на Кременную.

1 октября Министерство обороны России сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы РФ и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. 2 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана Вооруженными силами Украины.

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Варвара Кошечкина
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