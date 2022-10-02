Военкор сообщил о продвижении ВСУ за пределы Красного Лимана

Военкор Коц заявил, что ВСУ вошли в село Торское в 20 километрах от мест дислокации ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приближаются к городу Кременная, куда перегруппировались ВС РФ после отхода из Красного Лимана. О продвижении войск сообщает военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Разговаривавшие с репортером бойцы из Луганской народной республики (ЛНР) сообщали, что некоторые колонны военных союзных сил перегруппировались и сейчас находятся в Кременной. Выйдя за пределы Красного Лимана, ВСУ заняли село Торское, которое находится примерно в 20 километрах от Кременной.

Коц сообщает, что ВСУ уже ведут обстрелы из артиллерии калибра 155 в районе Кременной. Также отмечается, что украинская сторона активно используют беспилотники Bayraktar. Одновременно с этим российская артиллерия обстреливает позиции противника вокруг Торского.

«Сейчас противник скорее всего сосредоточит свои усилия на перерезание сообщения по трассе из Кременной в Сватово с дальнейшим продвижением на север», — анализирует ситуацию военкор. По его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы уже выходят на эту дорогу.

1 октября Министерство обороны России сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы РФ и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. 2 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана Вооруженными силами Украины.