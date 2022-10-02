Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Военкор сообщил о продвижении ВСУ за пределы Красного Лимана

Военкор Коц заявил, что ВСУ вошли в село Торское в 20 километрах от мест дислокации ВС РФ

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приближаются к городу Кременная, куда перегруппировались ВС РФ после отхода из Красного Лимана. О продвижении войск сообщает военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Разговаривавшие с репортером бойцы из Луганской народной республики (ЛНР) сообщали, что некоторые колонны военных союзных сил перегруппировались и сейчас находятся в Кременной. Выйдя за пределы Красного Лимана, ВСУ заняли село Торское, которое находится примерно в 20 километрах от Кременной.

Коц сообщает, что ВСУ уже ведут обстрелы из артиллерии калибра 155 в районе Кременной. Также отмечается, что украинская сторона активно используют беспилотники Bayraktar. Одновременно с этим российская артиллерия обстреливает позиции противника вокруг Торского.

Материалы по теме:
Наступление ВСУ, отключение электричества и остановка Запорожской АЭС. Что произошло на Украине за последние дни?
Наступление ВСУ, отключение электричества и остановка Запорожской АЭС.Что произошло на Украине за последние дни?
12 сентября 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022

«Сейчас противник скорее всего сосредоточит свои усилия на перерезание сообщения по трассе из Кременной в Сватово с дальнейшим продвижением на север», — анализирует ситуацию военкор. По его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы уже выходят на эту дорогу.

1 октября Министерство обороны России сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы РФ и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. 2 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана Вооруженными силами Украины.

Оставанцы
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана
Армия Китая направила 22 самолета к Тайваню
Синоптики предсказали Европе холодную зиму на фоне энергокризиса
Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в зоне спецоперации
Турист лишил возлюбленную багажа и провел весь отпуск под арестом
В Роскачестве дали рекомендации по выбору кнопочного телефона
Военкор сообщил о продвижении ВСУ за пределы Красного Лимана
Выступавший на Олимпиаде российский скелетонист получил повестку
В Кишиневе начался многотысячный митинг против президента
Россиянам разъяснили разницу между бронью и отсрочкой от мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.