Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Бывшая жена Билла Гейтса рассказала о «невероятно болезненном» разводе

Мелинда Гейтс назвала развод с Биллом Гейтсом невероятно болезненным
Мелинда Френч Гейтс

Мелинда Френч Гейтс. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Мелинда Френч Гейтс, бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса, рассказала о своих чувствах во время развода и назвала обстоятельства, которые помогли ей преодолеть трудности. Об этом сообщает New York Post.

«Были причины, по которым я просто не могла оставаться замужем. Самое странное, что уединение, необходимое для принятия решения, дала мне пандемия COVID-19», — призналась 58-летняя Френч Гейтс и добавила, что процесс расставания был «невероятно болезненным».

Женщина пояснила, что особенно тяжело переживала то, что во время расставания ей приходилось работать с бывшим мужем в благотворительном Фонде Билла и Мелинды Гейтс. «Я могла плакать в девять утра, а в десять нужно было проводить видеоконференцию с человеком, от которого я ухожу, и предстать на ней в лучшем виде», — рассказала Гейтс.

Материалы по теме:
«Мы никогда не ссорились» Билл Гейтс расстался с женой после 27 лет брака. Их развод может стать самым дорогим в истории
«Мы никогда не ссорились»Билл Гейтс расстался с женой после 27 лет брака. Их развод может стать самым дорогим в истории
5 мая 2021
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива» Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
17 января 2019

Она добавила, что работа в Фонде во время пандемии помогла ей преодолеть трудности, связанные с распадом брака. Например, Гейтс общалась с женщиной, у которой отец умер от последствий COVID-19, а через неделю она уже была на работе.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе 3 мая 2021 года после 27 лет брака. Они познакомились в 1987 году, когда женщина работала в Microsoft. Пара поженилась в 1994 году.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс флиртовал и имел романтические отношения с сотрудницами компании во время романа и брака с бывшей женой. О первом случае сексуальных отношений Гейтса с одной из сотрудниц стало известно в 2019 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Российский генерал указал Генштабу на «главную проблему» армии
В «Роскосмосе» оценили необходимость продолжения международного сотрудничества
Легионер клуба КХЛ заявил о желании уехавших чешских игроков вернуться в лигу
Онколог предупредил о факторах развития доброкачественной опухоли груди у мужчин
80-летнего мужчину приговорили к 30 годам тюрьмы за убийство 46-летней давности
В Израиле госпитализировали экс-премьера
Сирия сменила посла в России
ЕС пообещал запустить тренировочную миссию для украинской армии
США обвинили в стремлении повысить долю своих энергоресурсов в ЕС путем санкций
Бывшая жена Билла Гейтса рассказала о «невероятно болезненном» разводе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.