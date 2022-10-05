Бывшая жена Билла Гейтса рассказала о «невероятно болезненном» разводе

Мелинда Гейтс назвала развод с Биллом Гейтсом невероятно болезненным

Мелинда Френч Гейтс, бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса, рассказала о своих чувствах во время развода и назвала обстоятельства, которые помогли ей преодолеть трудности. Об этом сообщает New York Post.

«Были причины, по которым я просто не могла оставаться замужем. Самое странное, что уединение, необходимое для принятия решения, дала мне пандемия COVID-19», — призналась 58-летняя Френч Гейтс и добавила, что процесс расставания был «невероятно болезненным».

Женщина пояснила, что особенно тяжело переживала то, что во время расставания ей приходилось работать с бывшим мужем в благотворительном Фонде Билла и Мелинды Гейтс. «Я могла плакать в девять утра, а в десять нужно было проводить видеоконференцию с человеком, от которого я ухожу, и предстать на ней в лучшем виде», — рассказала Гейтс.

Она добавила, что работа в Фонде во время пандемии помогла ей преодолеть трудности, связанные с распадом брака. Например, Гейтс общалась с женщиной, у которой отец умер от последствий COVID-19, а через неделю она уже была на работе.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе 3 мая 2021 года после 27 лет брака. Они познакомились в 1987 году, когда женщина работала в Microsoft. Пара поженилась в 1994 году.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс флиртовал и имел романтические отношения с сотрудницами компании во время романа и брака с бывшей женой. О первом случае сексуальных отношений Гейтса с одной из сотрудниц стало известно в 2019 году.