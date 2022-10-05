Милонов рассказал о совмещении обязанностей военного в Донбассе и депутата

Милонов рассказал о совмещении обязанностей военного в Донбассе и депутата Госдумы

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов рассказал, как ему удается совмещать обязанности народного избранника нижней палаты парламента и военного в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Часть обязанностей выполняю по военной составляющей, часть — по гуманитарной. По депутатской, будем так говорить. Люди видят, что я депутат, и без этого никак», — пояснил он.

По мнению парламентария, это «не слишком обычная служба». «Сейчас приехал, и мне коллеги из Челябинска, губернатор попросил передать помощь с оказией. Привез продуктовые наборы ко Дню учителя», — рассказал Милонов.

Ранее Милонов добровольно мобилизовался в зону проведения спецоперации на Украине. Позже он вернулся в Москву для участия в ратификации договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожья и Херсонщины.