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Милонов рассказал о совмещении обязанностей военного в Донбассе и депутата

Милонов рассказал о совмещении обязанностей военного в Донбассе и депутата Госдумы

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов рассказал, как ему удается совмещать обязанности народного избранника нижней палаты парламента и военного в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Часть обязанностей выполняю по военной составляющей, часть — по гуманитарной. По депутатской, будем так говорить. Люди видят, что я депутат, и без этого никак», — пояснил он.

По мнению парламентария, это «не слишком обычная служба». «Сейчас приехал, и мне коллеги из Челябинска, губернатор попросил передать помощь с оказией. Привез продуктовые наборы ко Дню учителя», — рассказал Милонов.

Ранее Милонов добровольно мобилизовался в зону проведения спецоперации на Украине. Позже он вернулся в Москву для участия в ратификации договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожья и Херсонщины.

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Игорь Дмитров
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