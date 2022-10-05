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Арт-директор Моисеева прокомментировал версию об убийстве певца

Арт-директор Моисеева Сергей Горох назвал версию об убийстве певца бредом

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Арт-директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох прокомментировал информацию о возможном убийстве артиста. Его слова передает телеканал «360».

Горох заявил, что версия о криминальном характере смерти Моисеева не соответствует действительности. «Я такую новость не видел, но думаю, что это чисто бред. У меня такой информации нет, честно говоря. Полный бред», — высказался директор.

Ранее Следственный комитет России (СКР) начал проверку обстоятельств гибели Моисеева. Следователи собираются проверить, имеются ли в кончине артиста признаки насильственной смерти.

Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице. Его похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище.

На церемонию прощания с артистом пришли десятки людей, включая деятелей культуры и фанатов заслуженного артиста России. Среди них были замечены певцы Сергей Пенкин и Алена Апина.

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