Следователи заинтересовались обстоятельствами смерти Бориса Моисеева

РЕН ТВ: СКР начал проверку по обстоятельствам смерти певца Бориса Моисеева

Следственный комитет России (СКР) начал проверку обстоятельств смерти певца Бориса Моисеева. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, следователи проверят, имеются ли признаки криминальной составляющей в кончине артиста. Отмечается, что правоохранителей интересуют не недочеты врачей, а наличие признаков насильственной смерти.

Проверка начата 3 октября после похорон певца.

Борис Моисеев умер 27 сентября. Ему было 68 лет. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице. Его похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище.

На церемонию прощания с артистом пришли десятки людей, включая деятелей культуры и фанатов заслуженного артиста России. Среди них были замечены певцы Сергей Пенкин и Алена Апина.

В свою очередь, певец Филипп Киркоров признался, что не может простить себя за то, что ни разу не посетил Моисеева за годы его болезни.