Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с Борисом Моисеевым

В траурном зале Троекуровского кладбища началось прощание с певцом Борисом Моисеевым

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с эстрадным певцом Борисом Моисеевым. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония проходит в траурном зале, куда пришли десятки людей, включая деятелей культуры и фанатов заслуженного артиста России. Среди них присутствуют исполнитель Сергей Пенкин и певица Алена Апина.

Борис Моисеев умер 27 сентября. Ему было 68 лет. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице в Москве. К нему пришел арт-директор Сергей Горох — именно он обнаружил тело музыканта. Первой в квартире оказалась ритуальный агент. Она вызвала врачей скорой помощи, которые констатировали смерть Моисеева. Он скончался из-за третьего перенесенного инсульта.

Брат певца Маркс Толкач обвинил в его смерти концертного директора — по словам родственника Моисеева, Горох разрешал артисту употреблять алкоголь и сигареты, что сильно сказалось на его здоровье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Посла России в Италии вызвали в МИД республики
Стало известно об отношении придворных к «кровавым» серьгам Меган Маркл
Жительница столицы раскрыла главную проблему московских парков
Россиянка убила мужа из-за попытки выгнать ее из дома за неприготовленный ужин
Телеведущую Екатерину Андрееву заметили улетающей в Стамбул
Российский мэр рассказал о идущих на фронт из-за пиления жен добровольцах
На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с Борисом Моисеевым
К российский военным попали списки проходивших обучение в Германии бойцов ВСУ
«Миссис Крым» исполнила украинскую песню и была раскритикована
Актриса Захарова поделилась воспоминаниями о сложностях прогула уроков в СССР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.