Киркоров и Лолита высказались о смерти Моисеева

Звезды шоу-бизнеса пришли проститься с Борисом Моисеевым

Звезды российского шоу-бизнеса пришли на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с певцом Борисом Моисеевым. Об этом сообщает Starhit.

О смерти артиста высказались его коллеги в том числе Филипп Киркоров и Лолита. «Ты оставил невероятный след в нашей жизни... Я даже, помню, говорил: "Слушайте, у Моисеева костюм круче, мне надо хотя бы как у Моисеева". Ты был пример. Так, как он одевался и как одевал своих девочек, это можно было представить в Голливуде или на Бродвее», — сказал Киркоров. Он признался, что не может простить себя за то, что ни разу не посетил Моисеева за годы его болезни.

Лолита заявила, что не могла представить смерть музыканта, и пожалела о словах, которые не успела ему сказать. «Никто из нас не представлял тебя так спокойно лежащего. Но тут наших уже много, и скучно точно не будет», — заключила исполнительница.

Артистка Надежда Бабкина сказала, что последние годы Моисеева были тяжелыми. Несмотря на это, он не сдавался и продолжал радовать поклонников, подчеркнула Бабкина.

Также на церемонии были экс-солист группы «На-На» Павел Соколов, певец Николай Басков, артистка Клара Новикова, композитор Игорь Крутой и исполнительница Алсу.

Борис Моисеев умер 27 сентября. Ему было 68 лет.