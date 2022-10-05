Принц Гарри и Меган Маркл поссорились со студией Netflix из-за съемок сериала
Британский принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл поссорились с киностудией Netflix из-за съемок документального сериала, посвященного жизни королевской семьи. Об этом сообщает PageSix.
По информации источника издания, пара решила внести изменения в проект, который создавался на протяжении двух лет, после смерти королевы Елизаветы II.
По мнению Меган Маркл и принца Гарри, ранее созданные материалы могут содержать разоблачительную информацию о короле Карле III, королеве-консорте Камилле, а также принце и принцессе Уэльских Уильяме и Кейт.
Съемочная группа и руководство Netflix отказались выполнить просьбу Меган и Гарри и убрать некоторые моменты из историй, освещенных парой в проекте.
«Они сделали серьезные запросы на возврат контента, который они сами предоставили в такой мере, что некоторые сотрудники Netflix считают, что если возврат будет выполнен, это фактически отложит проект на неопределенный срок», — сообщил источник.
Ранее стало известно, что аудитория сериала «Корона», посвященного истории современной британской королевской семьи, увеличилась более чем на 800 процентов после смерти Елизаветы II.