Принц Гарри и Меган Маркл поссорились со студией Netflix из-за съемок сериала

Принц Гарри и Меган Маркл поссорились с Netflix из-за съемок документального сериала

Британский принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл поссорились с киностудией Netflix из-за съемок документального сериала, посвященного жизни королевской семьи. Об этом сообщает PageSix.

По информации источника издания, пара решила внести изменения в проект, который создавался на протяжении двух лет, после смерти королевы Елизаветы II.

По мнению Меган Маркл и принца Гарри, ранее созданные материалы могут содержать разоблачительную информацию о короле Карле III, королеве-консорте Камилле, а также принце и принцессе Уэльских Уильяме и Кейт.

Съемочная группа и руководство Netflix отказались выполнить просьбу Меган и Гарри и убрать некоторые моменты из историй, освещенных парой в проекте.

«Они сделали серьезные запросы на возврат контента, который они сами предоставили в такой мере, что некоторые сотрудники Netflix считают, что если возврат будет выполнен, это фактически отложит проект на неопределенный срок», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что аудитория сериала «Корона», посвященного истории современной британской королевской семьи, увеличилась более чем на 800 процентов после смерти Елизаветы II.