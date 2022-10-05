Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Принц Гарри и Меган Маркл поссорились со студией Netflix из-за съемок сериала

Принц Гарри и Меган Маркл поссорились с Netflix из-за съемок документального сериала

Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Британский принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл поссорились с киностудией Netflix из-за съемок документального сериала, посвященного жизни королевской семьи. Об этом сообщает PageSix.

По информации источника издания, пара решила внести изменения в проект, который создавался на протяжении двух лет, после смерти королевы Елизаветы II.

По мнению Меган Маркл и принца Гарри, ранее созданные материалы могут содержать разоблачительную информацию о короле Карле III, королеве-консорте Камилле, а также принце и принцессе Уэльских Уильяме и Кейт.

Съемочная группа и руководство Netflix отказались выполнить просьбу Меган и Гарри и убрать некоторые моменты из историй, освещенных парой в проекте.

«Они сделали серьезные запросы на возврат контента, который они сами предоставили в такой мере, что некоторые сотрудники Netflix считают, что если возврат будет выполнен, это фактически отложит проект на неопределенный срок», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что аудитория сериала «Корона», посвященного истории современной британской королевской семьи, увеличилась более чем на 800 процентов после смерти Елизаветы II.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для трех категорий россиян
Cyberpunk 2077 получит продолжение
Ozon отчитался о выплатах за сгоревшие на складе товары
Раскрыты детали первого дела в России за уклонение от частичной мобилизации
Dior захотел возобновить работу своих магазинов в России
Стали известны подробности гибели людей в давке на стадионе в Индонезии
Назван самый выгодный месяц для отдыха в Таиланде
Володин напомнил россиянам о госдолге США
Курский губернатор раскритиковал часть учебных центров Минобороны
25 человек погибли при взрыве в мечети при МВД талибов в Кабуле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.