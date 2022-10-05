Европе посоветовали поднять налоги для богатых вместо ограничения цен на газ

Глава Shell посоветовал Европе поднять налоги для богатых вместо ограничения цен на газ

Для того, чтобы помочь уязвимым категориям населения Европы справиться с высокими ценами на топливо, европейским властям следует не ограничивать цены на газ, а поднять налоги для состоятельных людей, посоветовал гендиректор Shell Бен Ван Берден. Его слова приводит Reuters.

«Так или иначе, вмешательство правительства [в ситуацию на газовых рынках] необходимо», — сказал он. Действия государства должны быть направлены на поддержку нуждающихся, «а это, вероятно, означает, что правительствам будет нужно обложить налогами людей в этом зале», чтобы найти на это деньги, добавил он. Позже представитель компании отметил, что глава Shell имел в виду не отдельных «богатых» людей, а корпорации.

Глава Shell уверен, что европейские власти не смогут сильно изменить ситуацию на местных газовых рынках. По его мнению, подобное вмешательство — достаточно «сложная перспектива». Берден также отметил, что ему трудно понять, как будет работать введение потолка цен на российскую нефть, которое обсуждали западные государства. «Это будет настоящей проблемой с точки зрения реализации», — приводит его слова «Интерфакс».

Ограничить максимальную стоимость российской нефти в начале сентября договорились страны «Большой семерки», однако пока им не удалось согласовать уровень потолка цен. Государства собираются сделать это в ближайшие недели. Механизм вступит в силу 5 декабря. В свою очередь, в России предупредили, что поставки нефти и газа будут полностью прекращены для тех стран, которые предпримут попытки ввести ограничения.

