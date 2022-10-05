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Европе посоветовали поднять налоги для богатых вместо ограничения цен на газ

Глава Shell посоветовал Европе поднять налоги для богатых вместо ограничения цен на газ

Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

Для того, чтобы помочь уязвимым категориям населения Европы справиться с высокими ценами на топливо, европейским властям следует не ограничивать цены на газ, а поднять налоги для состоятельных людей, посоветовал гендиректор Shell Бен Ван Берден. Его слова приводит Reuters.

«Так или иначе, вмешательство правительства [в ситуацию на газовых рынках] необходимо», — сказал он. Действия государства должны быть направлены на поддержку нуждающихся, «а это, вероятно, означает, что правительствам будет нужно обложить налогами людей в этом зале», чтобы найти на это деньги, добавил он. Позже представитель компании отметил, что глава Shell имел в виду не отдельных «богатых» людей, а корпорации.

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Глава Shell уверен, что европейские власти не смогут сильно изменить ситуацию на местных газовых рынках. По его мнению, подобное вмешательство — достаточно «сложная перспектива». Берден также отметил, что ему трудно понять, как будет работать введение потолка цен на российскую нефть, которое обсуждали западные государства. «Это будет настоящей проблемой с точки зрения реализации», — приводит его слова «Интерфакс».

Ограничить максимальную стоимость российской нефти в начале сентября договорились страны «Большой семерки», однако пока им не удалось согласовать уровень потолка цен. Государства собираются сделать это в ближайшие недели. Механизм вступит в силу 5 декабря. В свою очередь, в России предупредили, что поставки нефти и газа будут полностью прекращены для тех стран, которые предпримут попытки ввести ограничения.

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Мария Грушко
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