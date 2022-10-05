Названы способные отказаться от поддержки Киева две европейские страны

FP: Словакия и Чехия из-за роста цен на энергоресурсы могут отказаться от поддержки Киева

Словакия и Чехия на фоне роста цен на энергоресурсы способны отказаться от поддержки Украины. Их называет Foreign Policy.

По информации издания, страны Восточной Европы подвержены риску из-за более низкого, чем в Западной Европе, экономического развития и высокой зависимости от российских поставок. В прошлом году на долю российского газа приходилось 55 процентов от общего потребления в Чехии, и 68 процентов — в Словакии.

«Чехия и Словакия (...) рискуют столкнуться с внутриполитической нестабильностью из-за роста цен и страха дефицита запасов зимой. Несмотря на сохраняющуюся решимость, есть риск, что это может ослабить их поддержку Украины», — отмечает автор материала.

Обозреватель подчеркнул, что в этих странах могут начать лидировать пророссийские партии, которые «воспользуются страхом местных жителей лишиться возможности платить за отопление своих домов». Отмечается, что наибольшую угрозу для помощи Киеву представляют бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш.

3 октября сообщалось, что жители Австрии требуют от канцлера Карла Нехаммера прекратить поддержку Киева и отменить антироссийские санкции. Письмо, адресованное федеральному правительству, подписали 40 тысяч австрийцев. Жителей возмущают огромные «денежные подарки» Украине в виде поставок топлива и оружия. По их мнению, все эти факты свидетельствуют о том, что правительство заняло «однозначную позицию» в конфликте между Россией и Западом.

