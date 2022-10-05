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Подсчитаны потери Евросоюза без российского газа

РБК: в «Яков и партнеры» подсчитали, что затраты ЕС из-за энергокризиса составят €1,6 трлн

Фото: Rebecca Naden / Reuters

Общие затраты Евросоюза (ЕС) на борьбу с кризисом из-за сокращения поставок российского газа и роста цен на энергоносители могут превысить один триллион евро. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey).

Как подсчитали экономисты, общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1–1,6 триллиона евро.

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По словам партнера фирмы Елены Кузнецовой, это сравнимо с потенциальными потерями ВВП стран еврозоны при отсутствии активного противодействия кризису, однако должно позволить избежать эффекта домино и дальнейшего ослабления экономики. Она обратила внимание, что двузначные показатели инфляции в Европе, закрытие части производств и повышение стоимости обслуживания долга наблюдаются уже сейчас.

Аналитики прогнозируют, что из-за сокращения поставок российского газа и роста цен на энергоносители по итогам 2022 года сокращение ВВП в европейских странах может превысить один процент (200 миллиардов евро), а в 2023 году — от 6,5 до 11,5 процента (0,9–1,7 триллиона евро).

Ранее эксперт в сфере энергетики, президент инвестиционной компании Teucrium Сэл Гилберти предрек Европе без поставок российского топлива тяжелую зиму и «суровое» будущее. Он считает, что запасы газа в хранилищах закончатся раньше, чем говорят европейские политики. Для компенсации потери российского газа Европе доступны сжиженный природный газ (СПГ), дизельное топливо, уголь и даже древесина, но их будет недостаточно, и сравнивать их следует с «временной подработкой», полагает Гилберти.

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Марина Совина
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