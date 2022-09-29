Европе предрекли «суровое» будущее без российского газа

Инвестор Гилберти: запасы газа в хранилищах Европы закончатся раньше, чем говорят политики

Европу без поставок российского топлива ждут тяжелая зима и «суровое» будущее, предрек эксперт в сфере энергетики, президент инвестиционной компании Teucrium Сэл Гилберти в своей статье в Forbes. Он считает, что запасы газа в хранилищах закончатся раньше, чем говорят европейские политики.

Общий уровень спроса на газ зимой, по заверению автора, выше, чем общий уровень его добычи, а летом наоборот — общий уровень спроса на это топливо ниже, чем общий уровень добычи. По его словам, эта система похожа на программы накопительных счетов, которые банки предлагают своим клиентам.

«Чтобы устранить этот сезонный дисбаланс спроса и предложения, необходимо взять избыточные объемы природного газа, добытого в летнее время, и поместить их в хранилища. Когда наступит зима и спрос на газ превысит объемы добычи, этот дисбаланс можно будет компенсировать за счет изъятия сырья, находящегося в хранилищах», — отметил Гиберти.

По мнению автора, Германия и остальные страны Европы, сумели «сэкономить» газа в течение летнего периода, чтобы заполнить свои хранилища примерно на 80–95 процентов, при этом политики и чиновники убеждают граждан, что таких запасов хватит, чтобы пережить зиму.

«Но, хотя Германия и Европа, возможно, почти полностью заполнили свои "газовые накопительные счета", будет крайне неразумно игнорировать тот факт, что они потеряли "зарплату", то есть поставки трубопроводного природного газа», — подчеркивает эксперт.

Для компенсации потери российского газа Европе доступны сжиженный природный газ (СПГ), дизельное топливо, уголь и даже древесина, но их будет недостаточно, и сравнивать их следует с «временной подработкой», считает автор.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии у Анкары проблем с Россией по поставкам газа. По словам турецкого лидера, переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по этой теме нацелены на «хороший результат».