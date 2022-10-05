Кремль ответил на вопрос о статусе Пригожина

Песков: Пригожин является гражданином России и болеет душой за происходящее в стране

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин — гражданин России, который всей душой болеет за происходящее в стране. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о статусе Пригожина, передает ТАСС.

Он уточнил, что Пригожин, как и многие другие российские бизнесмены, помогает своей стране.

«Евгений Пригожин болеет душой за то, что происходит. И вносит большой вклад — посильный», — отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России предпочел не комментировать вопросы о статусе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

В сентябре Пригожин признал создание в 2014 году группы, впоследствии названной ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса».

До этого владелец «Конкорда» официально отрицал причастность к ЧВК «Вагнер» и подавал судебные иски против средств массовой информации, размещавших сообщения о связи группы с ним.