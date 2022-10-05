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Подруга Пугачевой объяснила отъезд певицы из России

Подруга Пугачевой Аксенова заявила, что артистка вернется в Россию
Алла Пугачева

Алла Пугачева . Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Подруга и бывшая портниха эстрадной певицы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова объяснила отъезд певицы из России. Ее слова приводит News.ru.

«Просто эмоции взяли верх. Пусть все переварится, успокоится, устаканится. Надо просто оставить в покое человека и не дергать», — объяснила Аксенова.

По ее словам, Пугачева любит свою страну и россиян. Она подчеркнула, что в России похоронены все ее родные и близкие. Аксенова добавила, что артистка вернется в Россию.

18 сентября Пугачева попросила в соцсетях признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

Позже появилась информация, что артистка покинула Россию. Певица улетела в Израиль, не купив обратного билета.

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Марина Совина
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