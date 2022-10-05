Описаны последствия сокращения добычи нефти ОПЕК+

Аналитик Демидов заявил, что сокращение добычи нефти позволит России увеличить выручку

Соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и ОПЕК+ приведет к фиксации цен в диапазоне от 90 до 105 долларов. Это позволит России увеличить выручку от продаж, даже несмотря на текущий дисконт, с которым сейчас торгует страна. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ одобрил сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Мера направлена на сдерживание падения цен на мировом рынке на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего сокращения спроса. На какой период планируется сократить добычу, не уточняется.

«Соглашение о сокращении добычи стран ОПЕК и ОПЕК+ является предупреждающим шагом перед наступлением рецессии в большинстве стран-потребителей нефти, — объяснил Демидов. — Страны-поставщики хотят себя обезопасить от повышенной волатильности цен на нефть в преддверии снижения потребления».

По словам аналитика, ожидается, что цены на нефть скорректируются и закрепятся в диапазоне 90 - 105 за баррель. Уже сегодня, на фоне ожидания решения ОПЕК+, фьючерсы на нефть достигли 93 долларов.

«Данное соглашение позволит России легитимизировать падение своей добычи и, что самое главное, позволит увеличить выручку от продаж даже не смотря на дисконт, с которым торгуется российская нефть. Кроме того, сокращение добычи будет мультиплицирующим фактором для роста цен для тех стран, откуда Россия собирается уходить после введения потолка цены», — заключил Демидов.

О том, что страны ОПЕК+ могут резко уменьшить добычу топлива, 4 октября заявило агентство Bloomberg. Члены организации также допускали снижение производства в диапазоне от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки — самое масштабное с начала пандемии коронавируса.