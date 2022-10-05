Российские компании стали отказываться от перевозки нефти морем из-за санкций ЕС

Российские операторы танкерного флота начали избавляться от своих судов из-за эмбарго ЕС

В декабре в ЕС вступит в силу эмбарго на российскую нефть, доставляемую по морю — в преддверии введения запрета российские операторы танкерного флота начали выходить из сегмента «река-море», избавляясь от своих судов, пишет «Коммерсантъ».

Из-за санкций используемая сейчас схема перевалки нефти с судов под российским флагом на суда третьих стран, которые потом разгружаются в портах ЕС, окажется под запретом. В связи с этим российский железнодорожный оператор Railgo продал принадлежащую ему судоходную компанию «Таганрогский танкерный флот», информацию «Ъ» подтвердили в компании.

Railgo управляла тремя танкерами класса «река-море». Основными партнерами судоходной компании являлись ЛУКОЙЛ, SOCAR и «Казмунайгаз». Танкеры Railgo перевозили в среднем миллион тонн нефтепродуктов в год. При этом компания по-прежнему входит в тройку крупнейших операторов по перевозкам нефтеналивных грузов по железной дороге. По словам источника, близкого к компании, на отказ от перевозок по морю повлияли в том числе и санкции.

От танкерного флота решил избавиться еще один российский оператор — в конце сентября о выходе из наливного бизнеса заявило Волжское пароходство. Компания уже продала пять судов в сентябре и заключила сделку по продаже еще восьми нефтеналивных танкеров. В Волжском пароходстве рассказали, что решение соответствует долгосрочной стратегии по выходу из сегмента перевозок нефти и нефтепродуктов, которые на протяжении последних лет были убыточными.

5 октября стало известно, что постпреды стран Европейского союза достигли договоренности по новому пакету санкций против России, в том числе по введению потолка цен на российскую нефть. Ожидается, что финальная версия проекта, включающего ограничение цен на российскую нефть, будет одобрена в среду, 5 октября.