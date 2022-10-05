В Британии выступили против участия России в расследовании по «Северному потоку»

Минобороны Британии выступило против участия РФ в расследовании по «Северным потокам»

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете Telegraph выступил против участия России в расследовании инцидентов на газопроводах «Северный поток».

«Я всегда считаю, что лучше держать лису подальше от курятника», — подчеркнул министр, указав, что не следует принимать от Москвы любые потенциальные предложения помощи в ходе расследования.

Уоллес добавил однако, что чрезвычайное происшествие произошло в международных водах, поэтому если Россия захочет провести собственное расследование, препятствовать этому будет невозможно.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва настаивает на международном расследовании утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Он также потребовал подключить к расследованию Россию и Германию.

Утечки произошли сразу на двух ветках российских экспортных газопроводов 26 сентября. Германия, Дания и Швеция предполагают, что могла произойти диверсия.

