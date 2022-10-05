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Объяснена опасность для США от сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Аналитик Юшков: инфляция в США может пойти вверх из-за сделки ОПЕК+ по сокращению добычи

Фото: Amr Nabil / AP

Инфляция в США может пойти вверх из-за сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил опасность для США от этой сделки.

Влияние сделки ОПЕК+ на демократов

ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября 2022 года. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот.

Опасность от сделки ОПЕК+ представляется для позиции демократов

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

«Для демократов сейчас очень не вовремя поднимутся цены на нефть, потому что решение сократить объем квот на добычу нефти ОПЕК+ толкает цены вверх. Если стоимость увеличивается, то в США дорожает топливо, потому что у них есть четкая корреляция между ценой на нефть на внешних рынках и стоимостью топлива на внутреннем рынке», — считает аналитик.

Юшков уверен, что повышение стоимости топлива в США приведет к недовольству избирателей. Он напомнил, что в Америке в скором времени пройдут выборы в Конгресс, поэтому ситуация может сказаться на демократах не в лучшую сторону.

Если топливо подорожает, то от этого подорожают все продукты. Это означает, что инфляция в США опять пойдет вверх

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

«Демократы понимают, что сейчас может еще несколько факторов сложиться, чтобы цены совсем высоко ушли. В частности, они сами заявляют, что от распродажи стратегических резервов нефти, которые позволяли сдерживать цены, они должны будут перейти к закупке нефти в стратегические резервы. Потому что уже очень низкий уровень», — рассказал он.

Антироссийские санкции

Также аналитик отметил, что в декабре начнут действовать антироссийские санкции, которые тоже могут негативно отразиться на мировой ситуации.

«Со стороны ЕС будет запрещено импортировать в европейские страны российскую нефть. А на уровне G7 будет попытка ввести потолок цены на нефть из России. Если это приведет к тому, что мы сократим объем экспорта, то эту усугубит дефицит предложений на мировом рынке, и цены будут еще выше», — заключил Юшков.

5 октября стало известно, что накануне заседания ОПЕК+ администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить страны принимать решение по добыче нефти, объясняя это отсутствием необходимости в текущей экономической ситуации. Уменьшение добычи нефти странами ОПЕК+ в США охарактеризовали как «тотальную катастрофу» и «вражеский акт».

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Алена Шевченко
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