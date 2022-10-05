В России упали продажи водки и крепкого алкоголя

«Контур.Маркет»: в России на 15% упали продажи водки и крепкого алкоголя

Продажи водки и другого крепкого алкоголя за период с 15 августа по 15 сентября упали в России на 15 процентов по сравнению с показателем в марте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Контур.Маркета».

«Аналитики фискальных данных от "Контур.Маркета" сравнили мартовские данные и период с 15 августа по 15 сентября 2022 года… Продажи водки, виски, рома и других крепких напитков сократились на 15 процентов», — отмечает агентство. Специалисты изучили продажи крепкого спиртного в российских супермаркетах.

Если сравнивать продукцию российских и зарубежных производителей, то средняя цена импортной бутылки упала с 439 до 420 рублей. Однако это все равно значительно дороже отечественных крепких напитков, чья средняя цена варьируется в пределах 250 рублей.

«Доля иностранных брендов крепкого алкоголя незначительно, но подросла: с 14,1 до 15 процентов. При этом продажи импортного рома, джина и коньяка упали на 9,5 процента в штуках и на 13,4 процента в деньгах», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что в России могут повысить минимальные цены на алкоголь крепостью более 28 процентов — с соответствующим предложением выступило Министерство финансов страны.