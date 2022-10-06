Частные инвесторы начали избавляться от акций американских компаний

CNBC: Инвесторы избавляются от акций американских компаний так же быстро, как в 2020-м

Частные инвесторы стали избавляться от американских акций. Как сообщает CNBC, сейчас это происходит самыми быстрыми темпами с момента начала пандемии коронавируса в 2020 году.

Основная волна распродаж пришлась на бумаги техногигантов: Apple, Alphabet, Google и Microsoft. Как заметили аналитики JPMorgan, только на прошлой неделе инвесторы избавились от бумаг на общую сумму 2,4 миллиарда долларов. При этом индекс S&P500, куда входят компании с наибольшей капитализацией, потерял в сентябре свыше 9 процентов. Это связано с решением Федеральной резервной системы продолжать агрессивную денежно-кредитную политику для борьбы с ростом цен.

В конце сентября министр финансов США Джанет Йеллен заявила о «неприемлемо высокой» инфляции в стране. В середине месяца обвал произошел на всем фондовом рынке США. Американские инвесторы полагают, что он был вызван недостаточным замедлением годовой инфляции в США. Обвал стал рекордным с июня 2020 года.