Минфин США заявил о «неприемлемо высокой» инфляции
Инфляция в Соединенных Штатах остается на неприемлемо высоких уровнях, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на конференции Atlantic festival, трансляция ведется на You-Tube-канале The Atlantic.
«Инфляция разгоняется неприемлемо высокими темпами. Это огромная проблема для каждого американского домохозяйства, и она ведет к значительным рискам экономической безопасности», — заявила Йеллен.
По словам Йеллен, одним из факторов возросшей инфляции является риск продолжения конфликта на Украине.
В то же время, по оценкам министра, Федеральной резервной системе (ФРС) США удастся побороть избыточные темпы роста потребительских цен.
В середине сентября обвал произошел на всем фондовом рынке США. Это было вызвано недостаточным замедлением годовой инфляции в США, полагают американские инвесторы. Обвал стал рекордным с июня 2020 года.