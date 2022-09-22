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Минфин США заявил о «неприемлемо высокой» инфляции

Министр финансов США Йеллен заявила о «неприемлемо высокой» инфляции в стране

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Инфляция в Соединенных Штатах остается на неприемлемо высоких уровнях, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на конференции Atlantic festival, трансляция ведется на You-Tube-канале The Atlantic.

«Инфляция разгоняется неприемлемо высокими темпами​​​. Это огромная проблема для каждого американского домохозяйства, и она ведет к значительным рискам экономической безопасности», — заявила Йеллен.

По словам Йеллен, одним из факторов возросшей инфляции является риск продолжения конфликта на Украине.

В то же время, по оценкам министра, Федеральной резервной системе (ФРС) США удастся побороть избыточные темпы роста потребительских цен.

В середине сентября обвал произошел на всем фондовом рынке США. Это было вызвано недостаточным замедлением годовой инфляции в США, полагают американские инвесторы. Обвал стал рекордным с июня 2020 года.

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Марина Совина
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