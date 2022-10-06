Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Азербайджан оценил Россию

Премьер Азербайджана Асадов назвал отношения с Россией первозначимыми

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Москва остается одним из самых главных политических и экономических партнеров Баку, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, передает ТАСС.

В ходе встречи с главой кабмина России Михаилом Мишустиным в рамках Каспийского экономического форума он также выразил намерение республики развивать такие отношения и в дальнейшем.

«Российская Федерация всегда была и остается важным для нас политическим и экономическим партнером, в работе и деятельности, которым мы во главе с нашим президентом уделяли, уделяем и будем уделять главенствующее, первозначимое отношение», — сказал Асадов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва передала Еревану и Баку предложения для заключения мирного договора между государствами. По ее словам, комментирование деталей переговоров о мире является нецелесообразным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об отбросе ВСУ от линии обороны российских войск
Россиянина осудили на 8,5 года за избиение до смерти пятилетней падчерицы
Захарова обвинила США в причастности к ситуации на Украине
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха Москвы»
Госдолг Украины превысил 98 миллиардов долларов
Глава Херсонщины высказался о перспективах наступления ВСУ
Опубликован подготовленный МВД список изменений в экзамен на права
Десять человек погибли в горах на севере Индии из-за схода лавины
В Подмосковье «вор в законе» получил срок за свой статус
Командир десантного полка из Бурятии погиб в ходе спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.