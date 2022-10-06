Азербайджан оценил Россию

Премьер Азербайджана Асадов назвал отношения с Россией первозначимыми

Москва остается одним из самых главных политических и экономических партнеров Баку, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, передает ТАСС.

В ходе встречи с главой кабмина России Михаилом Мишустиным в рамках Каспийского экономического форума он также выразил намерение республики развивать такие отношения и в дальнейшем.

«Российская Федерация всегда была и остается важным для нас политическим и экономическим партнером, в работе и деятельности, которым мы во главе с нашим президентом уделяли, уделяем и будем уделять главенствующее, первозначимое отношение», — сказал Асадов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва передала Еревану и Баку предложения для заключения мирного договора между государствами. По ее словам, комментирование деталей переговоров о мире является нецелесообразным.