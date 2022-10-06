В МИД России заявили, что Москва передала Еревану и Баку предложения для мирного договора

Москва передала Еревану и Баку предложения для заключения мирного договора между государствами. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Наши всеобъемлющие предложения переданы Баку и Еревану, как мы уже сообщали, спецпредставитель министра иностранных дел России Игорь Ховаев совершил серию поездок в регион для консультаций по данной теме», — заявила она.

По словам Захаровой, комментирование деталей переговоров о мире является нецелесообразным. Она подчеркнула, что Россия нацелена на результат и не занимается «какой-то специальной рекламной деятельностью».

Ранее стало известно, что во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) 6 октября в Праге состоится четырехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, лидера Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Кроме того, в этот же день армянский премьер встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

