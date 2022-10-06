Кристиан Бэйл раскритиковал съемочный процесс фильма «Тор: Любовь и Гром» Вайтити

Британский актер Кристиан Бэйл рассказал о том, как проходили съемки фильма «Тор: Любовь и Гром» режиссера Тайки Вайтити. Его слова передает GQ.

Бэйл признался, что съемки геройского кино были монотонными, поскольку они проходили с использованием хромокея — специального зеленого фона. «Я бы сказал, что это было однообразно. У вас есть хорошая команда. У вас есть актеры, которые гораздо опытнее, чем я. Но можете ли вы отличить один день [съемок] от другого? Нет, определенно нет», — раскритиковал съемочный процесс артист.

Обладатель премии «Оскар» добавил, что ему часто требовалась помощь членов съемочной группы, чтобы найти нужную студию. «Я даже не мог отличить одну студию от другой. Мне говорили: "Вам на третью студию". И я спрашиваю "Это какая?" "Синяя"… И я такой: «"Это где?"», — поделился воспоминаниями актер.

«Тор: Любовь и Гром» вышел на экраны 23 июня 2022 года. Помимо Бэйла, в фильме снялись актеры Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон, Рассел Кроу, Джейми Александер, Крис Пратт и другие. Кассовые сборы во всем мире составили свыше 760,5 миллиона долларов.

Ранее Портман рассказала о съемках поцелуя с Хемсвортом в «Торе».