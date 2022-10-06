Кремль ответил на публикацию NYT о причастности Украины к убийству Дугиной

Песков заявил, что РФ практически сразу установила причастность Украины к убийству Дугиной

В России практически сразу же установили причастность Украины к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на публикацию газеты The New York Nimes, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что Москве известны исполнители и заказчики преступления. Песков счел положительным знаком то, что американская разведка подтвердила догадки России.

«Очень хочется надеяться, что это не попытка американских коллег, обладая некой информацией, снять с себя ответственность за какие-то приготовления к будущим террористическим актам, которыми может заниматься украинское государство», — сказал он, комментируя материал NYT.