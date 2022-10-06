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Врачи приняли симптомы рака за тревожность и отказались лечить пациента

MyLondon: врачи в Великобритании более года игнорировали рак мозга, мучивший мужчину

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

В Великобритании врачи диагностировали рак у 45-летнего Робина Хендли после того, как более года игнорировали его симптомы. Об этом сообщает MyLondon.

Хендли начал замечать у себя странные симптомы два года назад. Каждый раз, когда он ложился спать, его мучило «чувство приближающейся гибели». «Я думал, что умру, потому что у меня начнется сердечный приступ», — вспоминает мужчина. Он также жаловался врачу на сильную головную боль, звон в ушах и проблемы со зрением, но тот принял это за признаки повышенной тревожности и отказался его лечить.

Спустя год Хендли настоял на проведении МРТ. Обследование выявило пятисантиметровое новообразование в височной доле мозга мужчины. Позже врачи диагностировали у пациента глиобластому головного мозга в четвертой стадии. Ожидаемая продолжительность жизни при этом виде рака составляет примерно 12 месяцев.

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Мужчина перенес операцию по удалению новообразования и прошел шестинедельный курс радиотерапии и химиотерапии, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы избавиться от агрессивно растущей опухоли.

Сейчас Хендли лечится в Иммунно-онкологическом центре в Кельне, Германия, и пытается организовать средств на медицинские расходы. «Без этого я не выживу. Опухоль уничтожит меня быстрее, гораздо быстрее, чем все эти процедуры. Так что спасибо всем за любые пожертвования», — говорит Хендли.

Ранее онколог предупредил о влиянии некоторых БАДов на развитие рака. Врач обратил внимание на то, что официальные рекомендации Американского института по изучению рака рекомендуют не прибегать к биодобавкам для профилактики развития опухолей.

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Алиса Удовик
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