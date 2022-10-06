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В США заявили о желании видеть Россию в НАТО

Экс-советник Белого дома Болтон: США нужна Россия, которая присоединится к НАТО

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Соединенные Штаты хотели видеть Россию, которая могла бы присоединиться к НАТО, заявил в статье для издания 19Fortyfive бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

По словам экс-советника, Вашингтон рассчитывал на прозападный курс Москвы после развала СССР, чтобы Россия стала подходящим кандидатом для вступления в Североатлантический альянс.

Болтон также высказался за смену российской власти, что, по его мнению, гарантирует мир и безопасность Европе. Он предложил оказывать помощь диссидентам, которые могут убедить власть имущих предпринять попытку по смене режима. «Желаемый результат (...) — власть переходного периода, которая соблюдает нейтралитет, пока формируется новая конституция», — подчеркнул политик, отметив, что данный этап «неизбежен».

В июле Джон Болтон в интервью CNN заявил, что принимал участие в планировании госпереворотов за рубежом. Он заявил, что не хочет вдаваться в подробности. Позже он добавил, что противостояние оппозиции в Венесуэле окончилось неудачей.

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Варвара Кошечкина
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