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В российском регионе для борьбы с безработицей начали производить колу

В Чите начали выпускать собственную колу для сохранения рабочих мест на заводе

Фото: Министерство экономического развития Забайкальского края

В Забайкальском крае компания «Читинские ключи» после получения государственной поддержки запустила производство собственной колы. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития региона, передает РИА Новости.

Глава ведомства Денис Рысев указал, что инициатива позволила сохранить 241 рабочее место и стать еще одним достижением в борьбе с безработицей. Чиновник добавил, что у читинской колы особенный вкус, поскольку на производстве используется секретный ингредиент, как и у оригинального американского продукта.

По его словам, читинская кола стала ожидаемым продуктом в условиях импортозамещения, а качество ее будет лучше, чем у предшественника. «Скучали по "Кока-коле"? Вот же она — только еще лучше, своя!» — указал Рысев.

Из-за ввода российских войск на территорию Украины Coca-Cola решила прекратить производство и продажу напитков в России. Помимо головного продукта, компания выпускала продукцию под брендами Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent. В России у нее было организовано десять производств.

В начале сентября сообщалось, что после ухода Coca-Colа в российских магазинах стало больше колы, поскольку другие производители, ранее не выдерживавшие конкуренции с компанией, начали пытаться заполнить опустевший сегмент.

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Платон Щукин
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