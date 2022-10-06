В российском регионе для борьбы с безработицей начали производить колу

В Чите начали выпускать собственную колу для сохранения рабочих мест на заводе

В Забайкальском крае компания «Читинские ключи» после получения государственной поддержки запустила производство собственной колы. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития региона, передает РИА Новости.

Глава ведомства Денис Рысев указал, что инициатива позволила сохранить 241 рабочее место и стать еще одним достижением в борьбе с безработицей. Чиновник добавил, что у читинской колы особенный вкус, поскольку на производстве используется секретный ингредиент, как и у оригинального американского продукта.

По его словам, читинская кола стала ожидаемым продуктом в условиях импортозамещения, а качество ее будет лучше, чем у предшественника. «Скучали по "Кока-коле"? Вот же она — только еще лучше, своя!» — указал Рысев.

Из-за ввода российских войск на территорию Украины Coca-Cola решила прекратить производство и продажу напитков в России. Помимо головного продукта, компания выпускала продукцию под брендами Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent. В России у нее было организовано десять производств.

В начале сентября сообщалось, что после ухода Coca-Colа в российских магазинах стало больше колы, поскольку другие производители, ранее не выдерживавшие конкуренции с компанией, начали пытаться заполнить опустевший сегмент.