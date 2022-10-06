В отложениях в Антарктиде нашли следы древнего ДНК

Nature: в Западной Антарктике обнаружили следы древнего ДНК

Ученые из Австрии и Германии нашли следы древнего ДНК в отложениях в Антарктиде. Результаты исследования описаны в журнале Nature.

Ископаемую ДНК, примерный возраст которой составляет до миллиона лет, удалось обнаружить в отложениях на дне моря Скоша. Пробы были получены в рамках экспедиции Международной океанографической программы IODP, которая заключалась в исследовании побережья полуострова Антарктический и регионов Западной Антарктики в 2019 году.

Специалисты провели анализ собранных образцов на наличие органических материалов. В отложениях зафиксировали фрагменты геномов различных многоклеточных, одноклеточных организмов и обрывок древней ДНК. Также были найдены следы членистоногих, радиолярий, позвоночных животных, простейших и даже диатомовых водорослей.

Находки позволят объяснить изменения климата в Западной Антарктике за миллион лет, в том числе изучить резкое потепление климата 14,5 тысяч лет назад, когда ледники в северном полушарии начали таять.

В сентябре сотрудники Калифорнийского университета в Санта-Крус выявили механизм появления льдов Восточной Антарктики в течение 100 тысяч лет из-за климатических изменений.