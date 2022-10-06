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Российские полицейские задержали мужчину за домогательства к дочери сожительницы

В Колпино 34-летний мужчина домогался 13-летней дочери своей гражданской жены

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Колпино полицейские задержали 34-летнего мужчину за домогательства к 13-летней девочке. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, потерпевшая жила с матерью и ее гражданским мужем. 4 октября фигурант сломал замок в комнате девочки, зашел и начал приставать к ней. Правоохранители задержали мужчину в этой же квартире.

Известно, что задержанный ранее уже был судим за грабеж и кражи. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Саратовской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы 42-летнего мужчину, домогавшегося малолетнего пасынка.

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Екатерина Власова
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