Эрдоган захотел поговорить с Путиным по телефону

Президент Турции Эрдоган заявил, что хочет поговорить с Путиным по телефону 7 октября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган захотел провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова передает ТАСС.

Эрдоган заявил, что хочет поговорить с Путиным по телефону 7 октября.

В конце сентября Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Владимиру Путину с просьбой дать шанс переговорам с Украиной. Он заявил о готовности Анкары стать посредником в переговорах Москвы и Киева и призвал Путина к мирному диалогу.