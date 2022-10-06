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Эрдоган захотел поговорить с Путиным по телефону

Президент Турции Эрдоган заявил, что хочет поговорить с Путиным по телефону 7 октября
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Turkish Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган захотел провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова передает ТАСС.

Эрдоган заявил, что хочет поговорить с Путиным по телефону 7 октября.

В конце сентября Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Владимиру Путину с просьбой дать шанс переговорам с Украиной. Он заявил о готовности Анкары стать посредником в переговорах Москвы и Киева и призвал Путина к мирному диалогу.

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Марина Совина
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