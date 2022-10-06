Sony перенесет эксклюзивы PlayStation на ПК

В Sony рассказали, что до конца года выпустят пять эксклюзивов PlayStation на ПК

Представители Sony прокомментировали перенос эксклюзивных для PlayStation на компьютеры. Об этом в интервью YouTube-блогеру Жюльену Шьезе заявил глава PlayStation Studios Хермен Хюльст.

По словам топ-менеджера компании, в Sony намерены выпустить пять игр, которые были эксклюзивами для консолей PlayStation, на ПК. В разговоре с блогером Хермен Хюльст также рассказал, по какому принципу компания переносит тайтлы на другую платформу.

Хюльст заметил, что Sony будет адаптировать и выпускать игры на ПК как минимум спустя год после их выхода на приставках. Однако многопользовательские тайтлы, скорее всего, будут выходить сразу на всех возможных платформах. Также представитель Sony заявил, что в корпорации намерены расширить свое присутствие на рынке ПК-гейминга.

Журналисты издания TechSpot отметили, что Sony впервые поделилась порядком выхода эксклюзивов PS на компьютерах. Авторы отметили, что ранее корпорация портировала важные эксклюзивы на ПК с задержкой. Так, вышедшие в 2018 году God of War и Spider-Man получили версии для персональных компьютеров лишь в 2022 году.

В начале октября инсайдеры рассказали, что студия Кодзимы выпустит вторую часть Death Stranding. Ожидается, что компания Kojima Productions представит сиквел DS для PlayStation в качестве эксклюзива, а затем будет решать, стоит ли продолжать сотрудничество с Sony.