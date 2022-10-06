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Российского военкора ранили в ДНР

Военкор RT Филатов получил мелкое ранение во время съемок в поселке Первомайское в ДНР

Кадр: RT

Военный корреспондент RT Андрей Филатов получил ранение во время съемок в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Уточняется, что это произошло в поселке Первомайское, когда российский военкор снимал работу штурмовиков 11-го полка Народной милиции ДНР. «У меня мелкое ранение: прилетела фигня в бок. Сейчас еду, сделают рентген. Скорее всего, кости не задеты», — заявил Филатов на опубликованном телеканалом видео. Он отметил, что продолжит работу, когда восстановится.

В своем Telegram-канале военный корреспондент также назвал ранение «не стоящим внимания». «Удивлен был кровопотере и отключке. Сейчас нога ноет, как после хорошего лоу-кика (удара по ноге в единоборствах — прим. «Ленты.ру»)», — добавил журналист.

В августе Филатова ранили в районе Авдеевки в ДНР. Военкор рассказывал, что тогда осколок глубоко вошел в ногу.

16 августа стало известно, что в Донецке подорвалась на мине начинающий российский военкор Земфира Сулейманова. Девушка скончалась в больнице.

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Олег Давыдов
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