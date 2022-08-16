Российская журналистка подорвалась на мине в Донбассе и погибла

Российская журналистка Земфира Сулейманова подорвалась на мине в Донецке

Российская журналистка и активистка незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» (создана членами запрещенной в стране Национал-большевистской партии) Земфира Сулейманова подорвалась на мине в Донецкой народной республике (ДНР) и погибла. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Семен Пегов.

Пегов отметил, что погибшая девушка была начинающим военкором и приехала в Донбасс недавно.

Сулейманова подорвалась на мине во время поездки на автомобиле

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил у себя в Telegram-канале, что в понедельник, 15 августа, в Кировском районе города на мине подорвалась журналистка.

В результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» ранена девушка 1997 года рождения (...). От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице Алексей Кулемзин мэр Донецка

Координатор партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» Михаил Аксель заявил ТАСС, что речь идет о волонтере и журналистке Сулеймановой. По его словам, автомобиль, в котором находилась девушка, наскочил на мину. При этом водитель транспортного средства выжил. Аксель также уточнил, что медики весь вечер пытались спасти журналистку, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Партия сообщила в своем Telegram-канале, что девушка умерла около полуночи. Ее представители заявили, что намерены отомстить за погибшую.

Телеканал RT опроверг информацию о том, что Сулейманова была его сотрудницей

Кулемзин изначально сообщил, что погибшая в Донецке девушка была репортером RT. Информация о том, что Сулейманова работала на телеканале, после этого также появилась в некоторых российских СМИ. RT в своем Telegram-канале позже опроверг эти данные.

Ряд СМИ распространил информацию, что погибшая в Донбассе волонтер и журналист Земфира Сулейманова была сотрудником RT. Это не так: девушка никогда не работала на нашем телеканале RT телеканал

Мэр Донецка подтвердил, что погибшая не была журналисткой RT. «Погибшая являлась волонтером из Российской Федерации, а не журналистом RT, как было указано ранее», — написал он.

Сулейманова занималась в Донбассе гуманитарной помощью

В «Другой России Э.В. Лимонова» рассказали, что Сулейманова снималась в роликах, продвигающих партию в TikTok. На соответствующей странице в соцсети сохранились видео с участием девушки. «Неделю назад она приехала на Донбасс. Помогать людям, военкорить, развозить гуманитарку», — добавили в партии.

Она занималась гуманитарной помощью на Донбассе, в частности развозила продуктовые наборы, лекарства Михаил Аксель координатор незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова»

Военный корреспондент Аким Апачев у себя в Telegram-канале сообщил, что незадолго до гибели он и певица Дарья Фрей, записывавшие новую композицию, общались с Сулеймановой. По его словам, девушка готовила репортаж о работе местных музыкантов. «Мы с Дашей показали ей нашу работу изнутри. Много говорили и обсуждали происходящее вокруг. Делились впечатлениями», — вспомнил Апачев.

Сулейманову похоронят в Нижнем Новгороде. Дата и точное место прощания пока не называются.