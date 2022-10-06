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Байдена назвали «полным дураком» после решения ОПЕК+

Автор Fox Пирро высмеяла президента США Байдена после решения ОПЕК+ снизить добычу нефти
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден выглядит «полным дураком» из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. С таким мнением выступила обозреватель Fox News Жанин Пирро, видеоролик с ее высказыванием опубликован на YouTube.

Пирро высмеяла Байдена и назвала его «полным дураком». Она призвала вспомнить, как три месяца назад глава государства «подлизывался к саудитам и отбивал кулаки на Ближнем Востоке, умоляя их об увеличении добычи нефти». После решения ОПЕК+ он намерен высвободить больше топлива из и так «истощенных» стратегических резервов страны.

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«Цены на бензин вновь начали расти, и пропагандистская машина Байдена возвращается к своим старым способам отвести от себя вину», — подчеркнула она.

По словам Пирро, водители США «испытывают боль» на заправках, а эксперты предупреждают, что ситуация станет н«амного хуже».

Ранее в США раскритиковали Байдена после решения ОПЕК сократить добычу нефти. Член Конгресса США и парламентский организатор в палате представителей Стивен Скэлиз подчеркнул, что американский лидер «разрушил нефтегазовую промышленность Америки и снова поставил ее в зависимость от ОПЕК».

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Марина Совина
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