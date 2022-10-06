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Дело о хищениях при поставках в ФСО возвращено следствию

«Ъ»: Мосгорсуд вернул военному следствию дело о хищениях при поставках оргтехники ФСО

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Мосгорсуд признал законным решение о возвращении следственным органам уголовного дела о хищениях при поставках оргтехники для нужд ФСО для устранения нарушений. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Рассмотрев жалобу Главной военной прокуратуры на постановление Симоновского суда столицы, который выявил нарушения в материалах дела и решил вернуть его следствию, апелляционная инстанция оставила его в силе.

Теперь Главное военное следственное управление должно исправить ошибки в деле, по которому проходят бывший советник руководителя ФГУП «СВЭКО» ФСО Михаил Серов и топ-менеджеры компании «Парамитек» Алексей Чернецких и Наталья Потапова. Они заключили досудебное соглашение со следствием, признали вину и просили об особом порядке рассмотрения дела, предусматривающего минимальное наказание. Но в Симоновском суде посчитали, что их должны судить в Замоскворецком суде Москвы по территориальной подсудности.

По версии следствия, фигуранты дела причастны к хищению бюджетных средств при поставках в ФСО маршрутизаторов Juniper, защищенных компьютеров, а также расходных материалов к оргтехнике. По делу также проходят экс-начальник отдела управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковник Дмитрий Ширенов и директор СВЭКО Владимир Мартьянов. Они тоже вскоре предстанут перед судом.

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Любовь Ширижик
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