Подполковник МВД России погиб во время катания на квадроцикле в парке

В Северной Осетии во время катания на квадроцикле погиб начальник ОРЧ УСБ МВД Гогаев

В Северной Осетии во время катания на квадроцикле погиб начальник оперативно-розыскной части управления собственной безопасности МВД России по республике подполковник Руслан Гогаев. Об этом собщает Baza.

По данным издания, трагедия произошла еще 20 августа, но стало о ней известно только сейчас.

В тот день подполковник решил показаться на квадроцикле в национальном парке Алания в свободное от службы время. Прямо перед въездом в природоохранную зону полицейского ослепило солнце, он не увидел шлагбаум, врезался в него и погиб на месте.

В настоящее время проводится проверка по факту гибели подполковника.

3 октября сообщалось, что в Оренбургской области подполковник полиции случайно выстрелил в свою ногу из ружья и погиб. Он находился на охоте с приятелем. Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.