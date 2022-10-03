Российский полицейский погиб в результате случайного выстрела в ногу

Под Оренбургом подполковник полиции погиб от случайного выстрела в ногу на охоте

В Оренбургской области подполковник полиции случайно выстрелил в свою ногу из ружья. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, правоохранитель из поселка Акбулак поехал на охоту с приятелем. Там он по неосторожности получил ранение правого бедра. Мужчину госпитализировали, однако он скончался в больнице.

Сейчас сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае охота подростков на ворон закончилась смертью одного из них. В ходе охоты на пернатых подросток случайно попал в приятелю в голову.