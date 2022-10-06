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Экономика

Госдолг Украины превысил 98 миллиардов долларов

Госдолг Украины по итогам августа достиг 98,03 миллиарда долларов

Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости

Государственный долг Украины за август вырос на 1,24 миллиарда долларов (1,28 процента), достигнув 98,03 миллиарда долларов. Месяцем ранее он составлял 96,79 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на данные Минфина.

По информации издания, прямой внешний долг за месяц вырос до 53,44 миллиарда долларов. А прямой внутренний — увеличился с 34,34 миллиарда до 34,49 миллиарда долларов. При этом гарантированный госдолг, по данным на 31 августа, составил 10,1 миллиарда долларов.

Ранее в июле Минфин ФРГ заявил, что Киев получил возможность не обслуживать государственный внешний долг до конца 2023 года из-за продолжающихся на территории страны боевых действий.

Международная группа кредиторов Украины включает в себя представителей Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США. Наблюдателями в ней выступают еще 15 государств.

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Варвара Кошечкина
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