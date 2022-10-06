Стало известно о панике Японии из-за запущенной ракеты КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель сообщил о панике в Японии из-за запущенной ракеты КНДР

Запущенная КНДР баллистическая ракета средней дальности, вероятно, вызвала сильное беспокойство у властей Японии, заявил президент Республики Корея Юн Сок Ель, пишет ТАСС со ссылкой на Yonhap.

Как уточнил политик, в четверг, 6 октября, он свяжется с руководством Японии и проведет переговоры. Стороны хотят обсудить нормализацию отношений между Сеулом и Токио ради совместного противодействия глобальным угрозам.

«Будем говорить о вещах, связанных с этим, в частности о вопросах в сфере безопасности, поскольку Япония, по-видимому, была в панике из-за запуска баллистической ракеты средней дальности, которая позавчера пролетела над Японским архипелагом», — уточнил он.

4 октября выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. Снаряд упал в трех тысячах километров от Японии. Точное место падения остается неизвестным.

6 октября стало известно, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.