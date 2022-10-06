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КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

NHK сообщил, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Фото: Global Look Press

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, заявила береговая охрана Японии, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала NHK.

Как сообщил источник в правительстве Японии, в четверг, 6 октября, ракеты были запущены с 15-минутным интервалом. Береговая охрана уточнила, что обе ракеты упали в море. По данным телеканала, район падения находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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29 сентября Северная Корея также запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

25 сентября КНДР запустила баллистическую ракету, которая преодолела порядка 650 километров, при этом траектория ее полета была нестандартной.

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Марина Совина
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