КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Береговая охрана Японии сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты

КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря, сведений об ущербе нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями. Ракета, вероятно, упала вне исключительной экономической зоны Японии.

25 сентября КНДР запустила баллистическую ракету, которая преодолела порядка 650 километров, при этом траектория ее полета была нестандартной. Об этом сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Северная Корея «в будущем может предпринять новые провокации, включая проведение ядерных испытаний».