Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Береговая охрана Японии сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря, сведений об ущербе нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями. Ракета, вероятно, упала вне исключительной экономической зоны Японии.

25 сентября КНДР запустила баллистическую ракету, которая преодолела порядка 650 километров, при этом траектория ее полета была нестандартной. Об этом сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Северная Корея «в будущем может предпринять новые провокации, включая проведение ядерных испытаний».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В Энергодаре отреагировали на сообщения о возгорании энергоблока ЗАЭС
Мирошник предрек затяжной процесс ликвидации таможни между ЛНР и Россией
Доброволец раскрыл обстановку «в самой горячей точке» на лиманском направлении
Врач предупредила об осложнениях из-за недолеченного насморка
В Запорожской области сообщили об ударе украинского беспилотника по ЗАЭС
Назван доступный россиянам вид виз в Финляндию
Германия сообщила о рекордной инфляции
В Госдуму внесут закон о передаче оружия россиян государству
Хлоя Морец пожаловалась на бодишейминг из-за сравнения с персонажем «Гриффинов»
Microsoft обвинили в запугивании собственных пользователей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.