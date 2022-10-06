ДНР обсудит с КНДР помощь в восстановлении республики

Премьер ДНР Хоценко заявил, что обсуждает с КНДР помощь в восстановлении республики

Рабочие КНДР могут оказать помощь в восстановлении Донецкой народной республики (ДНР). Премьер ДНР Виталий Хоценко обсудил с представителями Северной Кореи потенциальную поддержку, его передает РИА Новости.

«Работаем над этим. Работаем вместе с МИД, очень надеемся, что будет желание, и мы с удовольствием окажем полное содействие и будем рады, если северокорейские строители приедут и будут у нас трудиться», — заявил он.

По его словам, в ДНР достаточно рабочей силы. Политик уточнил, что сейчас в республике работает больше 20 тысяч строителей, что является рекордным показателем за «десятилетия» для всех районов и городов региона.

Ранее КНДР признала суверенитет ДНР и Луганской народной республики (ЛНР), Пхеньян передал российской стороне соответствующую ноту. После этого Киев разорвал дипломатические отношения с Северной Кореей.