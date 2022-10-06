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В Европе приготовились ограничить цены на закупаемый газ

Reuters: Польша, Италия, Бельгия и Греция подготовили проект ценового коридора для газа

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Четыре страны ЕвросоюзаПольша, Италия, Бельгия и Греция — предложили ввести ценовой коридор для закупаемого газа. Об этом со ссылкой на проект документа сообщает Reuters.

Мера предполагает ограничение максимальной цены покупки по всем оптовым сделкам. Кроме того, ценовой коридор должен распространяться на долгосрочные контракты, стоимость которых привязана к эталонным ценам на газ. Предложение будет обсуждаться на саммите ЕС 7 октября.

Страны предлагают установить эффективный и гибкий ценовой коридор, чтобы не навредить функционированию газового рынка и в то же время получать предложения от конкурентоспособных поставщиков топлива. Согласно подготовленному проекту европейских стран, ограничение цены должно препятствовать спекуляциям на рынке.

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Таким образом европейские государства пытаются снизить высокие цены на энергоносители и остановить стремительный рост инфляции в регионе. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что России по-прежнему удается «активно манипулировать» европейским энергорынком, поддерживая цены на газ высокими. По последним подсчетам Всемирной торговой организации, в августе стоимость газа в Европе поднялась на 350 процентов.

Проект, который есть в распоряжении у агентства, последовал за предложением фон дер Ляйен снизить цены на топливо. В частности, она призвала лидеров стран ЕС «ускорить переговоры с надежными поставщиками для снижения цен на все виды газа», имея в виду в первую очередь США и Норвегию.

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Мария Грушко
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