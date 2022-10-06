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Огородник вырастил самый длинный лук-порей в мире

UPI: британский огородник вырастил самый длинный лук и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: Haley Parson / Unsplash

Лук-порей длиной 143 сантиметра, выращенный огородником Дереком Халмом из британского города Сток-он-Трент, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

«В 2019 году мне и еще нескольким любителям выращивания гигантских овощей дали пакет с 30 семенами болгарского лука-порея. Мы пытались вырастить самый длинный порей в мире», — рассказал Халм. Пандемия COVID-19 несколько лет мешала ему продемонстрировать свои достижения, но в этом году он наконец смог встретиться с единомышленниками.

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Халм вырастил лук-порей на принадлежащем ему участке и решил зарегистрировать овощ для участия в Национальном чемпионате гигантских овощей, который проходит в городе Малверн, графство Вустершир. Участники чемпионата официально подтвердили длину овоща.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Клермонт, штат Флорида, отрастила волосы длиной 33,5 метра. Достижение женщины оценили в Книге рекордов Гиннесса, назвавшей ее человеком с самыми длинными волосами.

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Алиса Дмитриева
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