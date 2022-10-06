Джаред Лето сыграет главную роль в фильме о Карле Лагерфельде

Джаред Лето исполнит главную роль в фильме о модельере Карле Лагерфельде

50-летний американский актер Джаред Лето исполнит главную роль в фильме о модельере Карле Лагерфельде. Об этом сообщает Deadline.

Известно, что артист также выступит в качестве продюсера картины со своей компанией Paradox. Исполнительными продюсерами проекта станут доверенные лица модельера Пьер Паоло Риги, Каролин Лебар и Себастьен Жондо.

«Карл всегда был для меня источником вдохновения. Он был настоящим эрудитом, художником, новатором, лидером и, самое главное, добрым человеком. Когда мы собрались вместе с командой Карла Лагерфельда, мы сразу же поделились творческим видением создания уважительной оды Карлу», — поделился Лето.

Подробности сюжетной линии проекта не раскрываются, однако известно, что фильм расскажет о ключевых моментах жизни модельера. В настоящее время продюсеры фильма ведут переговоры с режиссерами, о дате начала съемок неизвестно.

В конце сентября стало известно, что ежегодный бал Met Gala посвятят дизайнеру Карлу Лагерфельду, который скончался 19 февраля 2019 года.

Ранее режиссер фильма «Черная пантера» Райан Куглер заявил о том, что хотел завершить карьеру после смерти актера Чедвика Боузмана.